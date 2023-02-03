日本一名17歲高中生日前到「壽司郎」用餐，竟亂舔醬油瓶、用口水抹壽司，導致消費者憂心迴轉壽司的食品衛生安全，沒人敢前往消費，店裡空無一人，甚至造成壽司郎股價暴跌。有網友發起「想拯救壽司郎」（#スシローを救いたい）活動，希望幫壽司郎挽回聲譽。

先是日本網友@raystube在惡搞事件爆發後前往用餐，發現店裡完全沒有客人，痛斥闖禍的高中生「當他看到這畫面，不知作何感想」，影片分享後引發討論；事實上不只壽司郎，其他迴轉壽司品牌業績也大受影響。

#スシローを救いたい



沢山の応援の声をいただき

大変ありがとうございます。



涙がでるぐらい感謝の気持ちで

いっぱいです。



うまい寿司を安心して

ご提供するために

我々が出来る

お客様に精一杯を

実施していきます。



あきんどスシロー社長

新居耕平 — スシロー (@akindosushiroco) February 2, 2023

許多網友得知後，發起「想拯救壽司郎」活動，紛紛在社群平台PO文，介紹去壽司郎用餐，還誇東西好吃，為壽司郎加油打氣，當中不乏知名Youtuber，如百萬粉追蹤的拉斐爾。其他沒到店消費的網友也留言鼓勵，「我兒子很愛吃壽司郎，相信你們可以挺得過去」、「別倒啊！明明你們才是受害者」。

面對網友力挺，壽司郎社長新居耕平在官方推特發文表達感謝，「被大家的行動力感動到幾乎快落淚了」。新居強調，為回應眾人期盼，他們會在衛生方面更加嚴格把關，提供消費者更安全的用餐空間。