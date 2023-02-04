A mummified woman found on mountain is thought to be a climber missing for over 40 yearshttps://t.co/CUwKoyeM2Z — Mirror World News (@MirrorWorldNews) February 2, 2023

國外一名失蹤42年、當年僅20歲的女登山客與姊姊攀登安地斯山脈時，不慎從海拔5千多公尺高的冰面滑落，還成了當地的另類傳說，如今遺體終於在上月底被發現，但已成冰凍的「木乃伊」狀態，消息一出讓搜尋多年未果的親友放下心中大石。

根據《鏡報》報導，1981年3月23日，年僅20歲的派蒂（Patty）與姊姊柯琳娜（Corina）、資深登山者塞爾吉奧（Sergio Bossini）一起攀登阿根廷段的安地斯山脈，不料卻在行程第3天，派蒂當晚獨自勘查海拔5千多公尺的高山環境時，不慎從冰面滑落失蹤，柯琳娜與塞爾吉奧搜尋一整夜後仍一無所獲，終於在隔天早上於失蹤處數百公尺下方發現死亡的派蒂。

兩人因為受限於惡劣的天氣和困難的地形，只能向最近的哨所通報，並花了一天時間才抵達，不過當救難隊到達回報地點時，派蒂的屍體早已被雪覆蓋而不知所蹤，隔年又組織了另一次搜索行動，但再次失敗；在之後的幾年中，又至少進行了兩次搜索行動，依然毫無進展，派蒂的父親因此含恨而終，這件事也成了當地巴雷阿爾（Barreal）山村的傳說。

直到上月28日，有登山者在拉馬達山脈（Cordillera de la Ramada）的最高峰和安地斯山脈的第八高峰梅塞達里奧山（Cerro Mercedario）發現了一具屍體，儘管曾一度被誤認是2002年失蹤的德國登山者，但很快被判定這具「木乃伊化」的遺骸屬於年齡18歲至30歲之間的女性。

過去曾參與搜救行動的醫師指出，「毫無疑問就是她，一切線索都吻合」；因為搜索活動而與派蒂家人熟識的登山者則透露，派蒂家人正考慮飛到當地認屍，「我很擔心他們所有人的情緒狀態，畢竟這結果對他們家來說意義重大」，至於派蒂的驗屍結果則尚未公佈。