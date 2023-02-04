恐龍出現於中生代，早在6500萬年前就已滅絕，若在街道上看到恐龍，肯定會讓人驚訝不已。國外日前一名住戶PO出自家屋外監視器畫面，豈料卻看到民宅外出現疑似恐龍的身影，由於畫面太獵奇，在網路上引發討論。

國外一名住戶為了安全起見，因此在自家屋外安裝監視器，日前查看畫面時發現，半夜街道上竟出現一隻巨型怪物，身高比圍牆還要高，背上有尖刺，後面還有一條粗尾巴，身形看起來像是恐龍，讓住戶感到不可思議，將畫面分享至臉書。

畫面還被轉發至YouTube，累積110萬觀看次數，不少網友開玩笑的說「《侏羅紀公園》是真的」、「博物館驚魂夜」、「原來《侏羅紀世界》是用真的恐龍拍攝啊」，不過多數人認為，這一隻恐龍應該是模型，以它身形來看，可能是巨獸龍或魁紂龍。

而模型做的太逼真，容易造成誤會，墨西哥城（Mexico City）就曾發生類似事件，當地2020年經歷連日暴雨，好不容易放晴了，清潔員趕緊清理下水道，卻發現一隻「比人還大」的巨鼠，彎著腰蜷縮在一起，把所有人都嚇了一跳，而巨鼠主人伊芙琳（Evelin López）趕緊現身解釋，巨鼠其實是她製作的「萬聖節道具」，豈料竟被洪水沖走，才會造成這場烏龍。