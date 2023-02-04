現在社會大多採一夫一妻制，但還是有部分地區為一夫多妻。東非烏干達一名68歲男子娶了12個老婆，生了102個子女、孫子多達578個，由於家庭人數太多，他根本記不得每個人的名字，不僅如此，經濟狀況也出現問題，他直呼不敢再繼續生了。

根據《法新社》報導，穆薩（Musa Hasahya Kasera）來自烏干達偏遠農村地區布塔雷亞的布吉薩村（Bugisa），1972年他年僅17歲就娶了同齡的妻子，隔年迎來第一個孩子桑德拉（Sandra Nabwire），由於他的父母只生下兩個孩子，家中人口數不多，親友都建議他多生幾個。

穆薩提到，他年輕時是牛販，在當地很受歡迎，不少居民都想將女兒嫁給她，有些甚至還未滿18歲，而且依據宗教傳統，當地允許一夫多妻，穆薩一共娶了12個妻子，最小老婆僅35歲，生下102個孩子，年齡介於10歲至50歲，如今他還擁有578個孫子。

穆薩坦言，他根本記不得孩子的名字，更不用說孫子了，必須在筆記本上做紀錄，平時都是透過妻子提醒才能辦認，但由於家中人口數太多，導致他們經濟上出現問題，而且穆薩健康狀況每況愈下，根本難以養活如此龐大的人口，有時他們一天只吃一餐，狀況好時才吃兩餐，也買不起生活用品，其中2個老婆更因此離開他。

穆薩遂向30歲兒子夏奔（ShabanMagino）尋求幫助，他目前是一名國小教師，幫忙協助管理家務，為了解決孩子間的糾紛，他們每個月還會固定開一次家庭會議，平時孩子們也會透過幫鄰居做家務的方式賺錢，穆薩的妻子目前都採取節育措施，避免人數繼續擴大，他也後悔地說「我已從自己不負責任的行為中得到教訓，生下這麼多孩子，導致我根本無法養活全家」。