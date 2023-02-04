小蘇打粉妙用多，許多人會拿來清洗蔬果中殘留的農藥，或是做為清潔用品、去除油污，甚至當作除濕劑使用，是居家常見的清潔好物。不過近日卻傳出馬來西亞沙登一名男子將網購的小蘇打粉用來通水管，竟導致樓下住戶廚房爆炸，造成一對年幼的小兄妹被灼傷，其中9歲男童眼角膜受損，恐造成永久失明，消息一出引起外界譁然。

根據馬來西亞《中國報》報導，這起事故發生在上月31日晚間9時許，當時一樓住戶正在家中用餐，突然廚房傳來一陣爆炸聲，隨後孩子們就發出慘叫，32歲女住戶和丈夫第一時間衝往廚房卻已經為時已晚，一對年幼的子女已經遭到灼傷，當下夫妻倆先用大量清水替孩子沖洗，並撥打救護電話求救。

小兄妹被緊急送往醫院後，其中9歲男童傷勢較為嚴重，不僅身上有多處達到三度灼傷，眼角膜也受到撕裂傷，未來視力恢復的可能性僅有50％，目前還在醫院治療中；至於同樣遭到波及的7歲女童則是右大腿輕微灼傷，經治療後已順利出院並無大礙。

事後醫生對孩子的家長解釋，小孩是被小蘇打粉弱鹼性物質灼傷，因此女子推測住家廚房爆炸跟二樓鄰居脫不了關係，果然警方前往二樓取證時，對方坦承透過網路購買一包小蘇打粉，打算藉此疏通堵塞的水管，沒想到卻釀禍，自己相當內疚，目前全案朝向導致他人嚴重受傷等罪嫌偵辦。