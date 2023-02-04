大陸廣東一隻柴犬半夜從家中陽台逃家，結果卡在電線桿上動彈不得，好在飼主發現後緊急通報供電所人員，不過正當所有人忙著將牠救下時，柴犬竟然在電線桿上睡死，讓眾人看了又好氣又好笑，所幸最後順利將牠平安救下，結束一場虛驚。

根據陸媒報導，廣東潮州一戶人家飼養了一隻柴犬，平時都讓狗狗在3樓自由活動，不料某天家人半夜回家後遲遲找不到柴犬的蹤影，調閱監視器也沒有柴犬翹家的跡象，全家人半夜動員找狗，後來竟發現柴犬安靜地趴在屋外的電線桿上，原來是狗狗從3樓陽台逃家，最後卡在電線桿上進退不得。

女飼主透露，當時全家人找不到愛犬都快急瘋了，沒想到牠竟然淡定到在電線桿上睡死，讓全家人瞬間傻眼。眾人擔心愛犬觸電，只好立刻打電話請供電所員工協助斷電，並通報警消人員協助救援。

所幸供電所員工和警消人員即時趕到，先將附近短暫斷電後，再使用長梯將柴犬從電線堆順利救下，狗狗健康狀況也沒有大礙。女飼主則心有餘悸表示傻狗命大，否則一旦觸電，後果恐不堪設想。