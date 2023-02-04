大陸黑龍江一名男子用冰櫃養魚，一打開全是價值上百萬的珍稀觀賞魚，不過全是硬梆梆的魚屍體，他坦言這樣的冷凍櫃自己就有7個，驚人直擊片被網友打趣笑說，這個「停屍間」價值超過數百萬人民幣（約台幣上千萬元）。

綜合陸媒報導，黑龍江一名男子2日在網路上分享自家養魚的影片，畫面中可見，冷凍櫃一打開後，放眼望去全是凍成冰棍的魚屍體，包括逾70公分左右的金龍魚、皇冠狗頭等昂貴的觀賞魚，是不少水族愛好者喜愛的珍稀魚種。

男子透露，自己非常喜歡養魚，不過當魚死掉後自己卻捨不得丟，於是突發奇想買了營業用的大型冷凍櫃，將這些死魚通通放進去，目前已經累積了7個冰櫃，估計身價高達人民幣數百萬元（約新台幣上千萬元），每當他想到就會打開冷凍櫃上蓋，隨手拿起魚屍體在手上把玩。

男子如此前所未聞的冷凍櫃養魚法一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「反正都是觀賞用，冰凍後看起來也是一樣的」、「這不是感慨，這明顯是炫富啊」、「7個冰櫃的魚命都沒讓他明白，他可能不太適合養魚？」、「這要是一直養下去，過幾年怕是要租個倉庫了」。