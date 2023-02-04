每個時期對於美的定義都不同，以現代來說，大多以白、瘦作為美的準則，而在許多人印象中，認為唐朝「以胖為美」，但真相其實有些偏頗。歷史學家進行研究發現，唐朝是以「豐腴為美」，喜歡健康、壯碩的身材，而且在唐玄宗時期，依舊以纖瘦為美貌標準。

根據《國家人文歷史》報導，唐代其實並非以胖為美，而是喜歡「豐腴」的身材，尤其是臉又大又圓、身體健康壯碩，另外唐朝將近300年，每一個時期的審美觀都不同，欣賞女性圓潤又柔和的外觀，最早來自盛唐，不過在開元十三年（西元725年），唐玄宗為太子選妃時，相貌的標準依舊是「細長潔白」，與現代人一樣。

不過到了開元中期後又發生變化，考古學家1959年在陝西省西安中堡村唐墓，出土了一組唐三彩人俑，發現人俑設計竟是將褙子穿在衣內，用來撐起衣物，讓身體看起來更渾圓，顯示這一時間豐腴又成為女性審美主流，不過唐朝為何會流行壯碩美，目前說法不一。

北京大學葉朗教授曾在《美學原理》書中提到，當一個時代蓬勃發展，風氣奔放昂揚時，就會對豐滿體態表現出偏愛，例如西方的文藝復興時期，畫作《大宮女》（La Grand Odalisque）、《美惠三女神》（The Three Graces）等，畫中女性的體態都是在表現豐腴之美。