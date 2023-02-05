和尚總給人清心寡慾的印象，近日泰國卻有人爆料，一名和尚每到晚上就會男扮女裝、外出獵豔男性，甚至稱他多次整形、私生活混亂，還將他與其他男性擁抱睡覺的照片PO上網，消息曝光後立刻引起熱議，不少信眾都憤怒不已，認為該名和尚在褻瀆宗教。

根據泰媒報導，臉書粉專「แม่ทัพลิง จุ๊กกรู๊」近日發文爆料，稱清邁一間寺廟的和尚，每到晚上就會戴上假髮、濃妝豔抹、身穿女裝外出「狩獵」男性，私生活非常混亂，除此之外他還多次整形，再加上假髮的幫助，外表看起來就像是真正的女性。

而該名和尚和男性擁抱睡覺的照片，也被一併曝光在網路上，PO主痛批這名和尚是在「褻瀆宗教」，不少信眾看到貼文後，也都憤怒不已，指責這名和尚是「假出家」，一點都不尊重自己的宗教；但也有人抱持開放的態度，尊重他的性別認同，但希望他能儘早還俗、過自己的生活，以免影響宗教的聲望。

除了泰國，過去有一名大陸女子在網路上認識一名男子，兩人經常聊天、打電動，逐漸產生好感，不久後就決定交往，並在網戀3個月後約出來見面，未料到達約會現場時，女子才發現男友是一名身穿袈裟的和尚，而且他不但上廁所時要打坐，連發生親密關係時都要念大悲咒，讓女子崩潰不已。