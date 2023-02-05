Ishanshu Bhattacharya, 20, NEET aspirant from West Bengal died in an unfortunate incident in his hostel in #Kota, Rajasthan.



He was getting off to his room after spending time with his friends when he slipped off from the 6th floor of the balcony trying to wear slippers. pic.twitter.com/S0inBxtoEF — Saba Khan (@ItsKhan_Saba) February 3, 2023

印度一名20歲考生伊山舒（Ishanshu Bhattacharya）近日和友人入住一間旅館，沒發現陽台的圍欄根本是「豆腐渣」，當他輕靠陽台圍欄時，圍欄竟瞬間崩落，害他當場從6樓摔出斃命，速度快到連一旁的友人也來不及反應，只能眼睜睜看著伊山舒消失在眼前。

根據印媒報導，伊山舒到泰倫迦納邦（Telangana）準備參加醫學院入學考試，3日凌晨和3名友人在陽台聊天，正當4人陸續要進屋時，伊山舒突然往後靠向圍欄，準備穿鞋離開，不料碰到圍欄那一剎那，圍欄竟瞬間崩落，伊山舒隨即重心不穩的跟著圍欄從6樓重摔至地面。

由於事發突然，伊山舒的友人轉頭見狀，立刻衝上前要拉他一把，但依舊來不及抓住，只能將頭探出查看，並火速通知剛進屋的兩名友人緊急打電話報警求援。救護人員獲報後隨即趕抵現場，並將伊山舒送醫搶救，可惜最後仍宣告不治。

警方調查後表示，不確定伊山舒當時是失去平衡而撞向圍欄，還是本來就打算以身體倚靠圍欄，不過從現場狀況來看，陽台的鋁製圍欄顯然無法負荷伊山舒的重量所以才會崩落。