加拿大多倫多一位32歲女子皮蕾（Nesh Pillay），9歲時遭遇車禍重擊頭部，成年後也經歷多次腦震盪，導致失憶忘了男友雅各布（Johannes Jakope），甚至將其誤認成Uber司機和看護，不過對方不但沒有選擇離她而去，而是在旁細心陪伴，並試圖建立兩人的感情，果然成功讓她重新愛上，最後也訂婚了，超浪漫情節猶如現實版電影《我的失憶女友》。

綜合外媒報導，皮蕾9歲時遭遇一場車禍，導致頭部嚴重受傷，成年後還經歷了一次腦損傷和數次腦震盪，也因此讓她失去人生大半時刻的記憶，同時忘記了交往18個月的男友雅各布，「當時我很困惑眼前這名男子是誰，我常常在想，他可能是Uber司機，或是受雇來照顧我的人吧」，而在復健過程中，雅各布對她相當有耐心，也十分尊重她，「這段時間他不斷給予愛和支持，讓我再次愛上了他，並訂婚了」。

為了心無旁鶩地照顧皮蕾，雅各布長時間休假在家，回憶起過去的種種煎熬，皮蕾相當心疼男友「我認為他還沒整理好他的情緒，他很害怕我再也不會回到他身邊…」，雖然自己的身體狀況至今尚未完全恢復，仍舊持續與頭痛、嘔吐、顫抖奮戰，甚至很可能再也無法恢復到失憶前的狀態，但她已經逐漸適應了新的生活方式，並慶幸能夠嫁給這個2次贏得她芳心的男人。

皮蕾表示，雅各布的存在給足了她安全感，無論未來發生什麼事，她都能抱持著樂觀，「我不記得我們之前的一切，也不記得任何細節，但我記得他是我的伴侶，我很感激他出現在我的生命中，這整個旅程讓我確信，他就是我想共度餘生的人」。