泰國網紅「Lowcostcosplay」擅長低成本Cosplay，每次都會以新奇搞笑的方式與道具模仿時下當紅人物，最近他又發表新作品，竟用一顆腰果完美模仿在台灣紅極一時的電視劇《包青天》主角，網友看到照片都忍不住爆笑，還有許多台灣人到他的臉書下留言朝聖。

「Lowcostcosplay」昨日（2/4）在臉書上傳最新作品，只見他分享的4格照片中，先是將一整包腰果撒在桌上，接著將臉埋入其中，最後留在額頭上的腰果，就成為包青天額頭上的招牌月牙，再加上鬍子和上揚的粗眉毛，完美模仿了台灣90年代播放的電視劇《包青天》中，由演員金超群飾演的主角包青天。

照片曝光後，網友們都笑翻了，還有不少台灣人到「Lowcostcosplay」的臉書留言朝聖，「完全想不到的角色登場了」、「來人啊！鼠頭鍘伺候」、「泰國人竟然也知道包大人，原來包大人風靡海外」、「笑死，居然在這看到包青天」、「開封腰果飽七天」、「泰國有個包青天」、「包大人原來是兼職試吃專員」。

前陣子日本動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》爆紅，「Lowcostcosplay」也利用壽司還原了主角「安妮亞」的微笑，只見他把白米飯當作眼白、中間包覆的海苔當作眼球，再將最上方的白色生魚片放在嘴巴上，最後在臉頰畫上點綴的腮紅，幾秒鐘的時間就完美複製出安妮亞的經典表情，讓網友看了都忍不住大笑。