密集恐懼症慎入！近日網路上瘋傳一段影片，只見爆量的粉色蟲蟲「抱團」在柏油路上成群移動，乍看之下就像是一整坨掉在地上的義大利麵球，看起來十分詭異。事實上這是名為「馬陸」的生物，過去還曾數次迫使日本火車大停駛。

國外有網友近日在IG分享一段影片，只見柏油路上有一大坨粉色生物朝著草叢蠕動，事實上這坨猶如義大利麵球的生物是「馬陸」，又叫「千足蟲」，幼年時期經常抱團移動，除了能讓行動效率更高，還具有保護性，能抵禦外敵侵擾。

在日本中部山區幾乎每隔數年就會爆發馬陸大量聚集在鐵軌上，迫使火車只能暫時停駛的事件發生，最早更可追溯到1920年代，也因為經常導致火車延誤，又被稱為「鐵路千足蟲」，總是突然冒出，接著又像退潮一樣消失。

過去日本生態學家新島溪子（Keiko Niijima）的研究團隊就曾發現，馬陸是除蟬外的週期性動物，雖然尚不確定其他馬陸的生命週期，但鐵路千足蟲生命週期為8年，更有7個齡期，從幼蟲需要花7年生長，再花1年時間到成年期，經過8年養精蓄銳後，在9月或10月大爆發，並於冬眠前或春末時交配，最後在隔年8月死亡。

馬陸為陸生節肢動物，通常生活在陰暗潮濕的地方，大多以枯枝落葉為食，有時會啃食植物幼苗。此外，牠們不像蜈蚣那樣具有能用於攻擊的鉤狀毒鉤，因此幾乎不具危險性，不過當馬陸受到驚擾時，身體會蜷曲成圓盤狀或球狀，並分泌臭味物質，因此大多數鳥獸都不愛吃，唯有狐獴喜好捕食牠們。