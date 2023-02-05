古代封建社會君權至上，沒有人敢不聽從皇帝的命令，然而「上有政策，下有對策」，有些人還是會試圖鑽漏洞，挑戰律法的灰色地帶。隋文帝時期有一名個性殘暴的將軍，平時以責打部下為樂，就算皇帝已經親自下達保護令，他也完全不放在眼裡，想盡各種辦法來惡整對方。

大陸歷史地理學家葛劍雄指出，隋文帝時期的將軍燕榮驍勇善戰，立下戰功，因此隋文帝派他屯守幽州，擔任右武候將軍，但燕榮個性殘暴，動不動就會鞭打部下，有些人在他眼前被打到頭破血流，燕榮依然能淡定照吃照喝；他經常無故責打部下，有人向他求饒，稱自己無罪，燕榮就說以後可以幫他免掉杖刑，未料當同一人又犯錯時，燕榮照樣鞭打他，並說：「無罪尚且要打，何況有罪呢！」

之後隋文帝調派元弘嗣擔任幽州長史，元弘嗣害怕受燕榮侮辱，堅決推辭，隋文帝為了解決問題，只好施以保護令，命令燕榮不能隨便懲處元弘嗣，如果要責打他超過10下，就必須上報給隋文帝。

燕榮得知後氣憤不已，想盡辦法惡整元弘嗣，命他監管收儲糧食，只要風吹走一點糧食，或在倉庫內發現老鼠屎，燕榮就會責罰元弘嗣，每次鞭打都不超過10下，但一天有時會打好幾次，兩人的矛盾日益加深，幾年後燕榮甚至把元弘嗣抓進監獄、斷絕糧食，飢餓的他只能以棉絮配水吞下肚。

事後元弘嗣的妻子到皇宮門口喊冤，隋文帝才知道狀況，下令把元弘嗣放出來，並派人前往調查燕榮的罪行，得知他在當地為政暴虐，貪贓枉法，聲名狼藉，於是召回燕榮賜死，而燕榮原本的工作崗位則由元弘嗣替代。