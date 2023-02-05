墨西哥一名女子在辦公大樓上樓梯時意外摔倒，雖然身體沒有受傷，但她卻因為太過丟臉而假裝暈倒，最後被送進醫院進行檢查，未料結果竟查出她有膽結石問題，必須立刻動手術。

根據《紐約郵報》報導，24歲女子桑切斯（Estefanía Sanchez）是一名律師，在政府辦公大樓工作。日前她一如往常身穿工作服、腳踩高跟鞋上班，未料在上手扶梯時不小心被絆到，整個人從樓梯上摔落，雖然沒有因此受傷，但桑切斯覺得太過丟臉，而一直不敢起身，想等到人潮散去再默默離開。

結果卻事與願違，隨著桑切斯倒在地上的時間越久，前來關切的人就越多，甚至還有不少「大人物」，桑切斯只能假裝暈倒，然而事情越鬧越大，在辦公大樓待命的醫護人員趕過來先做了簡單的檢查，就直接將她送醫。到了醫院，桑切斯也不好意思坦承，只好繼續配合做了一系列檢查，沒想到最後竟發現她有膽結石的問題，需要立即動手術切除膽囊。

醫生表示，這顆膽結石很可能影響到她的胰臟，如果晚一點發現，她就得面臨更複雜的手術。最終桑切斯平安完成手術，調養了一陣子，目前她已經康復並開始正常上班。

事後，桑切斯將這段又糗又慶幸的遭遇分享到TikTok上，截至目前為止影片觀看次數已經超過440萬，網友們紛紛留言，「這真的是最驚人的巧合」、「這是假裝暈倒的代價」、「還好及時發現了，我爸爸就死於膽囊炎」、「如果是我絕對不可能假裝暈倒，我肯定會忍不住笑出來」、「這次跌倒救了妳一命！」