美國一名孕婦日前到醫院產檢，照超音波時，腹中胎兒就像是感應到有人在看自己一樣，突然擺出「YA」的手勢，讓在場所有人都驚訝不已，連醫護人員都直呼從未見過這種狀況。

綜合外媒報導，印第安納州的女子艾比（Abby Weener）已經懷孕31周，日前她和丈夫凱爾（Kyle Weener）到聖凱瑟琳醫院（St. Catherine Hospital）產檢，照超音波時突然出現有趣畫面，艾比腹中的胎兒就像是知道父母和醫生正在看她，竟舉起手比出「YA」的手勢，讓在場所有人都嚇一大跳，愣了幾秒後不約而同地笑了出來。

艾比受訪表示，醫護人員都說從沒見過這樣的狀況，「這是非常獨一無二的。」此外夫妻兩人是非常虔誠的基督徒，認為女兒是上帝送給他們最棒的禮物，而女兒的這個舉動，也像是在跟他們說：「我過得很好，正在媽媽的肚子裡健康長大。」

有不少孕婦在產檢照超音波時，都曾看過胎兒擺出神奇的姿勢。英國一名媽媽荷莉（Holly Giles）在懷胎20周時到醫院產檢，未料照超音波時，寶寶突然比出「讚」的手勢，讓護理師忍不住發出驚呼聲，荷莉看到後也覺得神奇不已，當時寶寶雖然一直動來動去，但仍維持了這個手勢一段時間，「實在是太可愛了，我覺得這就是我的小孩在跟我說『一切都會好起來』的方式。」