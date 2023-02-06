碰碰車是遊樂園中的熱門設施，不少大人小孩都愛玩。近日大陸一名3歲男童在遊樂園玩碰碰車時，不慎撞到欄杆，隨後就出現腹痛、嘔吐等症狀，送醫診斷為肝臟破裂，甚至引發失血性休克，所幸緊急手術十分成功，順利將男童肝臟破裂處縫合，經過治療後已無生命危險。

根據《華商報》報導，這起事件發生在陝西西安，3歲男童萌萌（化名）日前和家人到遊樂園玩，未料在玩碰碰車時不慎撞到欄杆，隨即出現劇烈腹痛、嘔吐、意識模糊等症狀，家人緊急將萌萌送往附近醫院，照過電腦斷層後確認為肝臟破裂。

由於萌萌持續出血，加上當地醫療資源受限，眼見孩子狀況越來越不樂觀，甚至出現失血性休克，萌萌父母立刻帶孩子轉往西安市兒童醫院進行手術，所幸手術非常順利，醫生找到肝臟破裂處，並將其縫合修補，術後也持續安排治療，目前萌萌狀況十分穩定，他的父母也終於能夠安心。

醫生提醒，近幾年交通事故頻傳，即便是碰碰車這種遊戲用車輛，家長也要保護好孩子，以免發生意外。而肝臟挫傷、肝臟破裂是腹部創傷中最常見的，且肝臟損傷後，常伴隨嚴重的出血性休克，如果損傷較大，出血量多，就需要儘早進行手術治療。