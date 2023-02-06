美國一名男子和女友發生爭執，暴怒之下他竟抓起女友養的寵物蟒蛇，並一口咬斷蟒蛇的頭部，讓女友崩潰不已，警方到場後將男子壓制帶離，並在大門附近找到無辜被斷頭的蟒蛇屍體，目前男子面臨虐待動物罪名的指控。

綜合外媒報導，佛羅里達州警方在1月30日凌晨5點左右接獲報案，稱一棟住宅內有一男一女發生嚴重爭執，警方到場敲門卻無人應門，不久後就聽見女子的尖叫聲，要求他們「破門而入」。

警方強行闖入屋內後，32歲的男子凱文（Kevin Justin Mayorga）立刻轉身逃跑，警方用槍才成功制服，然而凱文戴上手銬後，仍試圖掙脫，還趁亂揍了其中一名員警的臉，最後在合力之下，總算束縛住他的雙手，將他帶離現場。

凱文的女友表示，當時兩人起了口角，沒想到暴怒之下的凱文竟抓住她飼養的寵物蟒蛇，並一口咬斷蟒蛇的頭，而警方事後也在大門附近找到蟒蛇的屍體，和牠斷掉的頭部。目前凱文被關押在懲戒中心，將面臨虐待動物、蓄意殺人、拒捕等罪名的指控。

經常能在新聞中看到蟒蛇攻擊人類的事件，但人類反咬蟒蛇卻相當罕見。印度一名8歲男童去年11月被眼鏡蛇攻擊，他為了自保也反咬2口，沒想到居然活活把眼鏡蛇咬死，而他也在事後被家人緊急送往醫院，醫師檢查後發現男童根本沒有中毒症狀。