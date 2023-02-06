古代社會女子地位低下，不少經濟拮据的家庭，會為了生計讓女兒做妓女。唐代一名才女8、9歲就會作詩，卻因家道中落、迫於生計成為樂妓，不過她出色的才華深深吸引眾多文人，當地度使節還贈予她「校書郎」的稱號，從此以後人們也開始用「校書郎」來代稱妓女。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，薛濤出生於官宦之家，自幼聰慧，8、9歲就會作詩，有一次薛父在梧桐樹下乘涼，並作詩吟詠「庭除一古桐，聳幹入雲中」，薛濤聽聞立刻接續「枝迎南北鳥，葉送往來風」，儘管詩句十分優美，薛父卻感到擔憂，認為這是不祥之兆，薛濤未來可能必須拋頭露面。

果不其然，薛父過世後，薛家家道中落、經濟拮据，16歲的薛濤迫於生計只能淪為樂戶。于賡哲解釋，樂戶在唐代屬於賤口，不是良民，且女性樂戶的命運更加悲慘，不但從事歌舞表演，同時也是妓女，于賡哲強調，古代沒有「伎」不等於「妓」的說法，這些歌女往往賣藝也賣身。

不過薛濤本身通詩律、有才華，在從事歌女期間和許多文人都有交情，隨著她的名氣越來越大，凡是來到成都的文人墨客，都希望能見到她一面，和薛濤有往來的名人包含白居易、王建、劉禹錫、杜牧，此外還有政壇上的重磅級人物，像是當地的節度使韋皋。

根據《鑒誡錄》記載，韋皋和薛濤接觸後，才發現她才高八斗，於是送給她一個外號「校書郎」，校書郎原先是朝廷的命官，雖然級別不高，卻是天下讀書人趨之若鶩的職務，必須由新科進士中最具才華的人擔任，因此韋皋此舉可以說是對薛濤才華的肯定，薛濤也從此被稱作「薛校書」；在這之後，人們也開始把妓女叫作「校書郎」或「女校書」。