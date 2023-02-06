美國一名女子透露，從小到大爸媽都過的十分節儉，壞掉的東西不會丟掉而是繼續使用，就連毛衣破了一個大洞也繼續穿，因此她一直以為自己出生在普通的小康家庭，未料上了大學之後才驚覺，原來爸媽其實是百萬富翁。

根據《每日星報》報導，美國女子費絲（Faith）在TikTok上分享爸媽的節儉生活，從畫面中可以看到，在辦公桌上有一塊沾有黑色髒汙的毛巾，「這塊被折起來的毛巾，幾十年來一直是用滑鼠時墊在下方的手托」，而爸爸最愛穿的毛衣，袖子處也有一個大破洞，烤吐司機和玄關處10美元（約新台幣300元）的鞋架，也是壞了好幾年仍在繼續使用。對於爸媽過度節儉的習慣，費絲忍不住吐槽：「當你爸媽是百萬富翁，同時也是有史以來最摳門的人時」。

費絲透露，因為在這種環境中成長，所以她從小到大都以為自己出生在普通的小康家庭，直到大學才驚覺爸媽其實很有錢，自己根本什麼都不缺；費絲表示，儘管如此爸媽並沒有虧待自己，「他們有一棟漂亮的大房子，大部分是我媽媽整修的。」他們注重把錢花在體驗人生，對於慈善捐款也毫不吝嗇，經常贊助第三世界國家的孩子們，此外爸媽也為了孩子們投資一大筆錢，「因為越早投資，收益就越多。」

影片曝光後，引發網友熱議，「富人通常不會刻意炫耀，他們對自己的財富保持沉默。當有人炫耀自己的財富時，他們其實沒那麼富有」、「這可能就是他們成為百萬富翁的原因？」、「我的父母也很節儉，但他們是在沒錢的情況下長大的，有可能只是情況使然」。