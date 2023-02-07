香港上月發生死亡意外，一名屠宰員在宰殺豬隻時，疑似沒有將其確實電暈，導致豬隻在宰殺過程中甦醒、激動反抗，屠宰員被豬蹄踢到後跌倒，手持的40公分屠宰刀直直插入左腿，他當場血流如注，雖然被同事緊急送醫，最終仍因失血過多不治身亡。

綜合港媒報導，香港「上水屠房」在1月20日發生死亡意外，當時屠宰員獨自在屠宰房內，屠宰一隻需要緊急處理的豬隻，他先將豬隻電暈後，再手持40公分長的屠宰刀準備屠宰，未料豬隻突然甦醒，並且因為受到驚嚇不斷掙扎，屠宰員來不及反應，就被豬蹄踢到跌倒，屠宰刀插進左腿靠近動脈位置，當場血流如注。

屠宰員受傷後慌忙逃離房間向同事求助，過沒多久就因失血過多昏迷，雖然他隨即被緊急送醫搶救，但最後還是傷重不治。新聞曝光後引發業界譁然，香港食物環境衛生署對意外深感遺憾，並對屠宰員的家人進行慰問，同時也要求承辦商提供適切的協助與支援。

據了解，這名過世的屠宰員姓蔡，已經入職約24年，經驗非常老道。香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，這次的意外事件非常罕見，他入行數十年都沒有聽過類似的情況，同時也補充說明，緊急屠宰正常來說需要2名人手，一人手持電擊棒，一人則持屠宰刀放血，因此就算豬隻突然從昏迷狀態甦醒，手持電擊棒的人也能立即「補刀」，然而當時屠宰房內只有蔡姓屠宰員一人，業界會再檢討屠宰流程中屠宰員的安全疑慮。