印度一間珠寶店近日發現，陳列在展示架的鑽石項鍊竟不翼而飛，警方調閱監視器後，驚覺偷走項鍊的兇手不是人類，而是一隻老鼠，老鼠偷竊過程僅花30秒，過程曝光後在網路上引發討論，不少人笑著說「這隻老鼠很識貨」。

根據《今日印度》報導，印度安全警察部隊官員拉賈士（Rajesh Hingankar）近日在推特分享一段影片，警方在辦理一起珠寶失竊案遇怪事，一間珠寶店發現陳列在展示架的鑽石項鍊竟不見了，而且店內都沒有被破壞的痕跡，項鍊像是憑空消失。

珠寶店趕緊報警求助，豈料警方到現場調閱監視器後，發現偷走項鍊的並非人類，而是一隻大老鼠，只見老鼠接近展示架後，馬上被亮晶晶的鑽石吸引，隨後從高處一躍而下，精準地落在珠寶展台上，隨後叼起項鍊就趕緊離開，做案時間只花30秒。

影片曝光後，不少網友笑著說「這隻老鼠很識貨」、「湯姆克魯斯下一部《不可能的任務》有搭檔了」、「這下尷尬了，店家要怎麼向兇手討回項鍊啊」、「老鼠可能也要過情人節，趕緊偷條鑽石項鍊作準備」。

類似事件在大陸也曾發生，浙江諸暨市一間金飾店老闆清點商品時，發現倉庫內5條價值約5000人民幣（約新台幣2萬1千元）的金項鍊不見了，報警調閱監視器後，發現竟是老鼠搞得鬼，牠偷偷將金項鍊藏進牆壁的縫隙中。