西班牙一名建築工先前買了廢棄40年的老屋，近日翻修時竟在牆內，發現數疊西班牙舊紙幣，價值約4.7萬英鎊，折合新台幣約170萬，讓他開心不已，由於已找不到原屋主，他想將舊紙幣拿到銀行兌換，豈料卻被拒絕，因為舊紙幣已停用20年。

根據《鏡報》報導，建築工皮內羅（Toño Piñeiro）先前以低價買了一間廢棄40年的老屋，近日進行翻修打算做為退休後居所，竟在牆內發現6個奶粉罐，打開一看當場嚇傻，裡面裝有900萬西班牙舊紙幣「比塞塔」，價值約4.7萬英鎊（折合新台幣170萬）。

皮內羅趕緊打電話向銀行詢問，豈料卻被告知無法兌換，由於西班牙自2002年起，便已停止使用舊紙幣「比塞塔」，轉而以歐元作為流通貨幣，如今已過了20年，目前無法兌換，讓皮內羅非常失望，不過他還是透過其他管道，換到3萬英鎊（折合新台幣108萬）。

皮內羅並未透露用什麼方法換到錢，只說這筆錢夠他支付翻修屋頂的費用，更推測原屋主用奶粉罐裝鈔票，應該是為了避免受潮，當他發現這些罐子時，唯有一個稍微受到損壞，但其他的都保存完好，讓他直呼不可思議，他還打算保留剩餘的鈔票當作紀念。