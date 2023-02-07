讓座糾紛在飛機上也會出現！美國一名女子搭機時，加價挑選了靠窗座位，未料一登機就被隔壁一名母親要求換座給她的兒子，好讓母子兩人能坐在一起，女子拒絕後對方還擺出臭臉，整趟飛行過程都在低聲用髒話咒罵她，讓女子又氣又傻眼。

根據《每日郵報》報導，23歲女子加格（Surya Garg）近日在TikTok上分享搭機經歷，她自掏腰包加錢購買了靠窗的座位，登機後卻遇到一名母親要求換位給她兒子，因為母子兩人坐在不同排座位，希望能藉此和兒子坐在一起，當時加格還以為這名母親是為了照顧年幼的兒子，未料轉頭一看，才發現對方的兒子竟是一名約16、17歲的少年，加格忍不住在內心大翻白眼，但還是禮貌拒絕，解釋自己有「加錢購買」靠窗座位。

沒想到這一刻才是這趟航班惡夢的開始，那名母親聽到加格拒絕後瞬間變臉，飛行過程中不斷低聲對她碎念、咒罵，讓加格困擾不已，直言：「我不想要看起來像個混蛋，但在這個情況下我不覺得自己是混蛋，我真的做錯了嗎？」

影片曝光後，許多人都留言力挺加格，認為她沒有做錯，「她的反應就是妳不應該讓座的原因」、「妳沒錯，我也是媽媽，有11歲和14歲的女兒，每次搭機我都會主動加錢，好讓我們能坐在一起」、「她可能和她204個月大的兒子產生了分離焦慮症」、「錯的不是妳，是她！」