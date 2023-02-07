北美近日遭「極渦寒潮」侵襲，多個地區的氣溫都創下新低。美國一名攝影師近日到麻州一處海灘散步，竟意外看到一隻鯊魚陳屍在沙灘上，且整個身體都被冰封，讓她驚訝不已，於是拍下照片上傳到社群平台，罕見畫面掀起一陣熱議。

綜合美媒報導，美國攝影師艾米（Amie Medeiros）在麻州丹尼斯的一處海灘（Cold Storage Beach）發現驚人畫面，一隻死去的鯊魚被冰封、陳屍在沙灘上，艾米驚訝不已，拍下照片後分享到Instagram上，並說：「這絕對是我在寒冷的冬季冒險中看到最意料之外的東西。」

近日北美「極渦寒潮」爆發，多個地區的氣溫都創下新低，紐約州大部分地區以及麻州、康州、羅德島州、新罕布夏州、佛蒙特州和緬因州都發布了風寒警告，美國東北部預估低溫可達華氏零下50度，相當於攝氏零下45.5度。

報導指出，雖然極度低溫確實會造成生物死亡，不過艾米發現的鯊魚側腹部有明顯傷口，雪白的地面也染有部分血跡，因此推測鯊魚可能是因重傷體虛而亡，之後才被沖上岸結凍。

照片曝光後引發熱議，同時也吸引了新英格蘭水族館（New England Aquarium）安德森卡伯海洋生物中心（Anderson Cabot Center for Ocean Life）的科學家約翰（John Chisholm），他在推特發文表示，這隻鯊魚是雄性鼠鯊，他還親自前往沙灘想搜集鯊魚的樣本，但早已有人搶先一步，取走了鯊魚的尾巴、背鰭、胸鰭和牙齒。