地球上金屬種類多樣，為何古人堅持用銅鑄錢？上古時期主要以貝殼作為貨幣，但貝類數量有限，才將石頭或銅等做成貝類的樣子，當作錢幣使用，隨著煉銅技術純熟，也奠定古人用銅鑄錢的基礎，雖然宋朝曾一度使用鐵錢，但發現銅穩定性高、熔點低等，鐵錢才逐漸被淘汰。

大陸導遊房博在微博提到，上古時期使用貝殼為貨幣，可以發現漢字與錢有關的字詞，例如財、貧、債等，都會有貝字旁，不過貝殼大小不一且易碎，產量也有限，不便於流通與攜帶，所以當時還出現用石頭、玉、骨頭及銅做成貝類形狀的貨幣，也奠定銅做為貨幣材料的基礎。

根據考古與文獻發現，早在夏朝就已出現青銅鑄造與冶煉技術，直到商周時期才被廣泛使用，作為器皿、工具或兵器，先秦典籍《考工記》不只記錄當時的工藝技術，還有各種器物的青銅配方，其中包含鑄造錢幣時的銅、錫和鉛比例。

房博說，錢幣主要用銅鑄造原因有3點，其一為熔點低且硬度高，有良好的鑄造性，第二是古時候鐵的鑄造成本比銅高，此外春秋戰國時期，鑄銅技術比煉鐵高，最後則是鐵很容易生鏽，穩定性不夠高，所以鐵雖然被廣泛作為器具使用，但依舊無法取代銅成為鑄幣材料。

文史學者陳忠海也曾提到，鐵錢最早出現於西漢，即漢初的「鐵半兩」，但未曾被廣泛使用，直到宋朝出現「錢荒」，北宋時銅錢大量外流、銅原料匱乏，且當時商品交易越來越活躍，銅錢需求量遽增，因此朝廷在部分地區開始使用鐵錢，但最終因鐵熔點高，不易與其他金屬合煉，又容易鏽蝕、難保存，因此無法真正流通。