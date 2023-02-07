動物為了躲避天敵，會演化出各種偽裝術。大陸一名網友日前分享趣照，只見一塊長滿苔癬的石頭，竟長腳還會動，仔細一看才發現，牠竟然是一隻鳥，有專業網友解釋，此為「金斑鴴（音同恆）」的幼鳥，為了避免被天敵獵食而長出苔蘚毛色。

They are moss with legs! pic.twitter.com/bo4g7PzoQD — Camilo Carneiro (@Camilo_Carneiro) July 16, 2017

大陸一名熟知鳥類的網友「華美極樂鳥」日前收到民眾投稿，詢問他鳥類品種問題，只見一顆滿是苔蘚的石頭竟長了腳，而且身體異常圓潤，才發現竟是一隻小鳥，讓他感到很好奇，而這種鳥其實是「金斑鴴」（golden plover），金斑鴴幼鳥會長出類似蘚苔的保護色，藉此混淆天敵的視覺，降低被獵食的風險。

貼文曝光後引發網友討論，紛紛表示「好可愛啊！但牠待在草地上時，不怕被踩到嗎」、「如果沒有動的話，我真的以為牠是一顆長青苔的石頭」、「最強迷彩裝」、「感覺像是奇幻小說裡會出現的生物」、「第一眼完全看不出來是一隻鳥」，而這一張照片由鳥類專家卡內羅（Camilo Carneiro）2017年於冰島拍攝，近日又被拿出來討論。

金斑鴴成鳥。(圖/達志影像)

根據《Ebird》報導，金斑鴴主要在北極苔原繁殖，屬於一種候鳥，遷移時會棲息於泥灘和海灘等地區，進入繁殖期時，牠們的臉與腹部羽毛會呈現黑色，側面則有白色條紋從頭延伸至頸部，頭頂與背部為金黃色，而非繁殖期時身體為褐色，背部和頭部有金色光澤。