一般人看到毒蛇都相當害怕，只想要趕快遠離，但對於捕蛇專家來說，早就習以為常。澳洲一名捕蛇專家結束工作後坐在路邊休息，然而剛剛放生的「世界第二毒蛇」突然出現，緩慢地爬行、鑽入她的雙腿間，面對這種驚險狀況，女子卻依舊淡定地繼續抽菸。

根據《雪梨晨鋒報》報導，澳洲24歲捕蛇專家曼森（Ayla Manson）日前到客戶家捕蛇，在冰箱底下抓出一條擁有「世界第二毒蛇」之稱的東部棕蛇（Eastern Brown Snake），並將其帶到隱密的灌木叢中野放。

當時曼森看著毒蛇緩慢滑進灌木叢，確認牠離開之後，才和同事一起坐下休息，未料正當她抽菸時，那條毒蛇又繞了回來，先是鑽進她的雙腿中間，探出頭四處張望幾下，接著又快速爬離。在如此驚險的瞬間，曼森卻異常淡定，仍繼續抽著菸，偶爾低頭看一下蛇的狀況，等毒蛇遠離自己後，她還開朗地對蛇比出「讚」的手勢。

曼森表示，透過當天在客戶家的「接觸」，她已經知道這條蛇的個性很冷靜，「那一刻我就明白，最安全的行為就是保持靜止，如果我驚慌失措地站起來，牠就會試圖自衛，而我也會有被咬一口的風險。」

曼森也指出，蛇並不像人們想像的那樣，是個具有攻擊性的生物，事實上牠們會基於人類的反應而做出不同的應對，「我認為蛇有點被誤會了，如果你了解牠們，就會發現牠們真的很酷。」同時解釋放出這段影片，是希望人們能從中學習，「正確的處理方式應該是不要移動並保持冷靜，因為如果我們動作太快，蛇有可能會被嚇到而咬你一口。」

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