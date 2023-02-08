美國一名男子原本想飛往南半球的澳洲避寒，然而下了飛機，他卻還待在美國境內，男子事後才驚覺，原來自己不小心買錯機票，把蒙大拿州的城市西德尼（Sidney）看成雪梨（Sydney），兩者的名字只差了一個英文字母。

Man plans trip to Sydney, Australia — ends up in Sidney, Montana https://t.co/A2IUFnaaz7 pic.twitter.com/fh3WTeUXM3 — New York Post (@nypost) February 6, 2023

根據《每日郵報》報導，來自紐約的62歲男子伯內特（Kingsley Burnett）為了避寒，訂了一張前往澳洲雪梨的機票，然而坐上飛機後，他意識到飛行時間比預期還要短，再加上飛機降落前，他完全看不到想像中的沙灘、海港大橋，而是覆蓋著白雪的山頂，「那時我才知道出大事了。」

伯內特落地之後才發現，自己訂錯機票了，目的地不是雪梨，而是同樣位於美國的蒙大拿州西德尼（Sidney），該城市的名字和雪梨（Sydney）只差一個字母，航班的縮寫「SDY」和「SYD」也容易讓人混淆，後來他和航空公司櫃台說明情況卻於事無補，無奈之下伯內特臨時在當地旅館住了一晚，隔天再買機票飛回紐約。旅館總經理蔓（Shelli Mann）則表示，這已經是他們第二次接待原本要前往澳洲雪梨的旅客。

伯內特事後回想，他早該在購買機票時就發現不對勁，因為通常紐約飛往雪梨的機票價格落在2000美元左右（約新台幣6萬），但他買的時候只花了500美元（約新台幣1.5萬），因為旅遊預算並不高，伯內特還以為自己撿到便宜了，如今他只能把原本的澳洲行推遲到6月。