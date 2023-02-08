印度北方邦兩名男子為了進珠寶店行竊，從排水溝底下挖約4.5公尺長的地道延伸至店家，豈料成功進到珠寶店後，他們卻打不開金庫，最終只好作罷，兩人似乎覺得良心不安，最後還留下一張寫著「抱歉」的紙條，讓店家看了非常傻眼。

根據印度媒體報導，北方邦密拉特（Meerut）一名珠寶店老闆庫馬爾（Deepak Kumar）早上進店裡上班時，發現神像擺放位置與平常不同，似乎被人移動過，之後注意到地板上竟被挖了一個洞，驚覺是有竊賊闖入，趕緊報警求助。

警方調查指出，竊賊從店外排水溝挖了一條4.5公尺地道通往珠寶店，順利進到店裡後，他們曾使用氣割器想打開金庫，豈料卻無法順利開啟，最終只好放棄，逃跑前他們還留下寫著「抱歉」的紙條，似乎是感到良心不安，所以向店家致歉。

庫馬爾提到，竊賊還移動店內的神像，應該是不想在神明的注視下犯案，所以刻意將神像轉向，除此之外，店內監視器硬碟也被拿走。不過員警辛格（Suchita Singh）表示，要挖出一條地道並非簡單的事，竊賊肯定挖了好幾天，他們透過附近的監視器影像尋找竊賊，沒隔幾天就鎖定兩名嫌疑人，分別是Chunnu和Munnu。