印度發生一件離譜事件，一名男子去年被通報失蹤，一個月後警方聲稱找到他的遺體，讓家人悲痛不已，替他火化辦喪禮，然而幾天後，警方驚覺認錯人，後來又搜查了8個月才終於找到活著的男子。

'Dead' man discovered alive — 8 months after being cremated https://t.co/3pDp5to1rE pic.twitter.com/3ph4kJM3jo — New York Post (@nypost) February 2, 2023

根據《印度時報》報導，印度警方在去年6月接獲36歲男子迪帕克（Deepak Balakrishnan Kandi）失蹤的通報，搜查一個月後，警方在一處海灘發現一具男性遺體，並判定其身分為迪帕克，家屬們得知消息後悲痛不已，並領回男子遺體火化、舉辦喪禮。未料幾天之後，警方才驚覺認錯人，該具遺體的真實身分其實是另外一名失蹤者，而不是迪帕克。

今年1月31日，警方對一間旅館進行隨機搜查時，透過住宿名單和監視器畫面，終於找到失蹤長達8個月的迪帕克。調查時迪帕克表示，他在這段時間去過很多地方，也打過不少零工；當地記者告訴迪帕克，他已經被家人「火化」了，迪帕克笑著回答，在被警察帶走以前，他也不知道自己已經辦過喪禮了。

類似的誇張事件不只一件，印度清奈一名72歲婦人離家前往22公里遠的寺廟參拜，未料幾天過去，婦人沒有回家也聯絡不上人，讓家屬相當擔心，找了2天無果後就和警方通報失蹤；幾天後，家人接獲通知，稱婦人遭火車撞死，家人悲痛領回屍體後就匆匆處理後事，未料葬禮舉行到一半，婦人卻突然「活生生」出現在現場，讓大家都驚嚇不已。