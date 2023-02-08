大陸河南一名男子日前趁天氣轉晴時，決定拿被子出來曬，豈料在棉絮裡摸到硬物，打開來一看，發現裡面竟有一條蛇，而且已成乾屍，讓他看了非常害怕，所幸期間都未被蛇咬，而蛇到底如何鑽進被子裡，也引發網友討論。

根據陸媒報導，河南鄭州一名李姓男子近日曬被子時，摸到棉絮裡藏硬物，起初以為是電線，因此打開來查看，發現竟是一條蛇，而且已成乾屍，摸起來非常硬，似乎已死了很長一段時間，但由於不清楚蛇何時爬進被子，讓他回想起來非常害怕。

李男將蛇卡棉絮的畫面分享至微博，由於事情太離奇，引發網友討論，許多人紛紛表示「我鄰居睡覺時，就曾壓扁過一條蛇」、「蛇會不會是鑽進被子想取暖，結果被人活活壓扁」、「從花紋來看，有點像黑眉錦蛇，沒有毒性放心，但牠們爬進屋可能是想抓老鼠吃，若想避免蛇闖入，需先杜絕老鼠、青蛙等小動物」。

蛇爬進被窩的事件過去也曾發生，大陸杭州一名4歲女童半夜睡覺時，竟被從窗戶溜進來的蛇咬傷，家長發現後趕緊帶往醫院治療，雖然並未看到被哪種蛇咬到，但醫師依過往經驗，認為是蝮蛇，所幸經治療後並無大礙，而杭州市中醫院皮膚科主任王小勇提醒民眾，若是被毒蛇咬傷，第一時間應盡力將毒液擠出，再用清水沖洗，就近找有血清的醫院處理。