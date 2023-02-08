澳洲捕蛇專家在工作途中發現一條毒蛇，仔細觀察後驚覺，竟有一條「世界第二毒蛇」從牠的嘴裡探頭而出，只不過似乎已經死亡，頭部無力地垂在外面，這罕見稀奇的景象讓男子驚訝不已，直呼在職業生涯中從未見過這種狀況。

根據《9 News》報導，澳洲黃金海岸的捕蛇專家索伯恩（Mitchell Thorburn）日前到客戶家捕蛇時，意外在一棟房子上發現一條不到1公尺長、體型嬌小的赤腹伊澳蛇（Red-Bellied Black Snake），這條蛇張著嘴巴不斷吐著蛇信，索伯恩仔細一看，發現還有另一條蛇從牠的嘴裡探出頭來，不過似乎已經死亡，頭部無力地垂掛在外面。

索伯恩見狀立刻拿出手機拍下影片，他也直呼在職業生涯中從未見過這種情況，「我很驚訝，看到赤腹伊澳蛇吃其他的蛇一點都不奇怪，但我從沒有抓到一條毒蛇後，又從牠的嘴裡發現第二條毒蛇過。」

索伯恩受訪時表示，被吞食的是東部棕蛇（Eastern Brown Snake），2種蛇都有毒，但東部棕蛇被稱作「世界第二毒蛇」，也是大多數澳洲人被毒蛇咬死事件的罪魁禍首。「通常赤腹伊澳蛇和東部棕蛇不太會為了食物而競爭。」索伯恩補充說明，但爬行動物的捕食是雙向的，「東部棕蛇會獵捕體型較小的赤腹伊澳蛇，反之亦然。」