大陸廣東一名女子日前與朋友到餐廳用餐，發現帳單多一筆「新年好」問候費，讓她感到非常困惑，將此事分享至網路，引發討論，許多人都認為不合理，店家則解釋，過年期間會加收新年費用，而女子消費時間已非春節期間，應該是店員不小心按錯了。

根據《極目新聞》報導，廣東中山一名女子在2月2日與朋友到餐廳吃宵夜，結帳時才發現，帳單多出一項10元人民幣（約新台幣44元）的「新年好」費用，讓她非常不解，詢問店員卻被告知，因為他們有向顧客問候，才會加收這筆費用，女子當下很錯愕，反問「那我問候你們所有人有優惠嗎？」店員則強調是公司規定。

該名女子提到，當時並非新年期間，收這筆費用很不合理，她將此事分享至網路，引發熱烈討論，店家則解釋，員工過年上班是領3倍薪資，因此才會每桌多收10元服務費，加收服務費時間為大年三十到正月初八，初九就不會收這筆費用，不過女子用餐時間為初十二，並非新年期間，對方則稱是店員按錯了，但許多網友並不買單，表示「春節期間加收服務費合理，而且要透明化，都已初十二了，根本是店家在狡辯」。

中山市市場監督管理局岐山分局表示，員工薪資、食材價格在春節期間都會調漲，餐廳會提高價格或加收服務費，顧客大多也都能理解，前提是要先告知，做好溝通的工作，保障消費者的知情權，顧客若結帳時才知道，表示店家並未做好事前告知，目前他們已安排相關人員了解，避免不必要的消費糾紛。

而付建律師認為，春節期間餐廳成本提高，若想額外收服務費等其他費用，應提前明確告知消費者，如果消費者在不知情下被收服務費，侵犯知情權和自主選擇權，消費者可拒絕支付費用，並向消費者協會等相關單位投訴。