宮鬥劇身受大眾喜愛，許多經典作品就算沒看過也都耳聞過，然而清朝後宮真的像電視劇裡演的一樣，每個妃嬪為了爭寵而不擇手段陷害別人嗎？清史研究學者表示，其實幾乎沒有關於清朝妃嬪宮鬥的記載，且宮廷內也採取了應對策略，以解除妃嬪之間的緊張關係。

根據《澎湃新聞》報導，大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，在明朝史料中有不少宮鬥記載，但在清朝不管正史還是野史，都鮮少有關於妃嬪之間宮鬥的記載，而少量出現的文獻經過分析研究後，也被認為不具真實性，因此清朝後宮中，幾乎沒有出現過如同電視劇中勾心鬥角的宮鬥。

毛立平指出，清朝後宮沒有宮鬥的原因主要有2點，首先就是宮廷內的「隔離制度」，極力切斷宮廷與外界的往來，不但沒有后妃回家省親的記載，且只有少數后妃的娘家可以入宮會親，會親也僅限親生父母，不允許帶隨從，入宮後也會先告知宮規，禁止宮內事情外傳。

其次宮內採取2個重要的策略，消除后妃之間緊張的關係，分別是「逐級晉封」和「集體晉封」。通常清朝后妃會按照常在、貴人、嬪、妃、貴妃、皇貴妃的順序，一級一級慢慢向上晉封，很少出現越級晉封者，對此乾隆曾表示，清朝的妃嬪是「循序而進，並非以愛選色升」，自然也不會「因色衰愛弛」；除此之外，皇帝也很少單獨晉封某位妃嬪，而是在重大慶典時，如新帝登基、冊立皇后、皇帝或太后的萬壽盛典，給妃嬪普升一級位分。

因此清朝妃嬪的晉封不靠宮鬥，而靠資歷、輩分和時機。毛立平強調，即便當時的妃嬪努力想要晉封，也更多是為了提升在宮廷內的待遇，以及娘家的待遇與爵位，所以不能單純以電視劇中為了爭寵而宮鬥的角度來看待清朝妃嬪。