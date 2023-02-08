黎巴嫩兩對夫妻大談「四角戀」，他們膝下共有4個孩子，丈夫每晚都可換床睡，因此也不清楚孩子的父親是誰，他們也完全不在乎，對每個小孩都視如己出，共同負擔撫養子女的責任，而這個家庭的故事曝光後，許多人都難以接受。

根據《每日郵報》報導，泰勒（Tyler Rogers）與妻子阿莉西亞（Alysia）結婚後生了1子，之後又與另一對夫妻肖恩（Sean）和塔亞（Taya Hartless）組成家庭，形成四角戀關係，而他們也育有1兒，與泰勒孩子的年齡相仿，約7、8歲左右。

兩對夫妻於2020年開始同居，共同撫養孩子，阿莉西亞和塔亞在隔年7月分娩，由於時間非常接近，他們也不清楚孩子的生父是誰，但對他們而言並不重要，就算可以驗DNA，他們也沒有這個打算，只希望照顧好孩子，做一個絕不偏心的父母。

塔亞也提到，四角戀關係最重要就是溝通，他們經常一起出遊，若其中一對夫妻想獨處，就會在群組徵詢彼此意見，每一個人的育兒方式都不同，有些人認為要採柔性態度，而肖恩則覺得應訂定規則，經過討論後也找到彼此的平衡點。

肖恩也曾說，「如果4年前告訴我，我們將與另一對夫妻形成多角戀，並一起撫養4個孩子，我覺得不會相信」，他們也是在因緣際會下，形成這種特殊關係，而妻子塔亞也補充，他們比以前相比，變得更善於溝通，而且也不再那麼愛忌妒。