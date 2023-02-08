日本岡山縣一間寺廟收藏了一具「人魚木乃伊」，距今已有300年歷史，事情曝光後引發熱議，也吸引專家對木乃伊進行研究，最近最終研究結果出爐，證實該具木乃伊並不是美人魚，只是用於娛樂的展示品。

根據《讀賣新聞》報導，日本江戶時代元文年間（西元1736至1741年）的漁民捕撈到一具神似傳說中美人魚的木乃伊，最終收藏於岡山縣淺口市的圓珠院（円珠院）。這具木乃伊身長約30公分，頭部有尖銳的牙齒、鼻孔和毛髮，雙手彎曲擺放在臉頰兩側，下半身則有鱗片和美人魚的尾鰭。

從去年2月開始，倉敷藝術科學大學和倉敷自然歷史博物館組成研究小組，針對這具「人魚木乃伊」進行研究，結果發現木乃伊的下半身是一種名為「黃姑魚」的魚類，只保留鱗片與魚皮，內部全以布或棉花塞滿，上半身則是由紙和布製成，並用石膏、黏土等物塑形，外面再覆蓋一層河豚皮，還使用了哺乳類動物的毛髮，以及肉食性魚類的牙齒。專家訝異表示，雖然木乃伊全身上下布滿拼接痕跡，但古人的製作手法相當精巧，不仔細看根本看不出來。

研究結果顯示，這具木乃伊並不是大家所想的美人魚，而是一個人工製作的展示品，利用放射性碳定年法檢測尾部鱗片，判斷製作時間約為19世紀末，雖然目前木乃伊被收藏於寺廟內，但研究人員認為，它的用途並非祭祀，而是單純作為娛樂用的產物。

倉敷藝術科學大學生命科學學院加藤圭司教授表示，國際上也有人魚木乃伊的案例，但是第一次以科學的方式做如此詳細的研究，「這是一次寶貴的經驗。」圓珠院的住持柆田宏善則說：「雖然不是真的人魚，但也使用了有生命的生物製作，我想向製作它以及保護它到現在的人傳達心意。」