古代人都倡導「人死為大，入土為安」，人死後基本上都選擇厚葬，尤其是皇宮貴族，但為何要花如此多錢去建造一座陵墓，主要是古人相信有死後世界，而陵墓底下都設有地宮，也成為建築重要研究目標，其中最奢華的莫過於秦始皇陵。

大陸湖南大學建築學院教授柳肅表示，皇帝陵墓地下會建造地宮，因而發展出磚石拱券技術，地宮通常設有長步道，連接地宮大門，門後則備有棺床與棺材，陵墓規模若很大，往往需花數十年建造，因此不少皇帝即位後，就開始著手打造陵墓。

柳肅提到，人類起初都採簡單方式安葬死者，直到文明出現後，古人相信有死後世界，在陰間是否能過得好，就取決於埋葬的方式，因此古人大多提倡厚葬，甚至達到極端的地步，在不少文學作品中也能看到相關內容，就算窮困潦倒，也要傾其所有想辦法安葬逝世的親人。

而最豪華的陵墓非秦始皇莫屬，規模也是至今最大，俯視為正方形椎體，每一邊約300公尺，還建有內外牆圍繞陵墓，由於現代科技仍不夠純熟，一旦古物接觸到空氣，就會瞬間氧化並破損，因此大陸下令禁止再開挖陵墓，因此秦始皇陵內部依舊是個謎，不過根據《史記．秦始皇本紀》記載「以水銀為百川江河大海，機相灌輸，上具天文，下具地理」，可知整個地宮的水銀匯聚成江河大海，相當壯觀。