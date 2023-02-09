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Where are ANIMAL LOVERS NOW,HIDING THEIR FACES? — PEACE LOVER (@SANATHAN_TPT) February 7, 2023

印度近日發生一起駱駝失控殺人事件，一隻駱駝突然抓狂，朝著主人的頭部及頸部發動攻擊，導致主人斷頭身亡，當地村民目睹慘劇發生後憤而將駱駝五花大綁在樹上，並將駱駝活活打死，殘忍畫面曝光後不斷在網路上瘋傳。

根據印媒報導，拉賈斯坦邦比卡內爾（Bikaner）近日發生駱駝殺人事件，警方調查發現，45歲的納亞克（Sohanram Nayak）20天前買下一隻駱駝，沒想到駱駝野性大且生性凶猛，本月6日原本將駱駝栓在村莊附近，不料駱駝突然扯斷繩子掙脫，急得納亞克上前想要將其控制住，沒想到下秒突然遭到駱駝一口咬住脖子，瘋狂朝著他的頭部及頸部攻擊，導致頭被咬斷，因為失血過多身亡，留下5名兒子和2名女兒。

當地村民目睹駱駝咬死納亞克後，驚呼「駱駝瘋了，竟然把主人的頭咬斷！」擔心駱駝轉而攻擊其他村民，一群人隨即組織動員，並將駱駝五花大綁在樹上，持棍棒將駱駝活活打死。

報導指出，警方為納亞克驗屍後，已經將遺體交還給家屬，儘管村民們虐殺駱駝的影片在網路上不斷瘋傳，但目前尚未收到虐待動物的起訴，案件正在調查當中。