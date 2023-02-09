南非國家公園的野地嚮導分享曾看過的難忘經歷，當時豪豬夫妻帶著2隻幼崽在路上行走，突然一隻花豹現身，打算獵捕豪豬一家四口，未料不管牠怎麼進攻，豪豬夫妻都會用背上的刺阻擋，將幼崽保護在懷中，花豹眼見獵食無果，只好放棄狩獵，摸摸鼻子離開。

根據外媒報導，31歲男子尼亞比（Mfundo Nyambi）在克魯格國家公園（Kruger National Park）擔任野地嚮導，他表示在從業以來目擊過許多令人難以置信的野生動物事件，「不過有一段經歷是最特別的。」

尼亞比透露，事發當天他正準備帶遊客到叢林散步，其中一人告訴他，早上曾在該區域看見一隻花豹，「我們離開鱷魚橋休息營地（Crocodile Bridge Rest Camp），帶著一點期待朝那個方向出發。」然而找了一段時間都沒有看到花豹的身影，尼亞比決定放棄，帶遊客們繼續原訂的行程，未料他正準備和眾人說明叢林散步的安全注意事項時，距離幾公尺遠的洞穴中突然傳出低沉的聲響。

下秒一隻豪豬媽媽就帶著2隻幼崽從洞穴中走出，豪豬爸爸則跟在妻小身後，不久後尼亞比一行人一直尋找的花豹也出現了，似乎打算獵捕豪豬一家四口，尼亞比見狀立刻帶遊客回到安全的車上，在一旁靜靜地看著緊張刺激的狩獵現場。

起初尼亞比以為花豹佔據上風，很快就能制服豪豬，沒想到牠其實遇到難纏的對手，豪豬夫妻齊心協力，用背上的刺當作防禦工具，每當花豹撲過來，牠們就會立刻護住2隻幼崽，並豎起背上的刺，成功阻擋花豹的進攻。幾分鐘後，花豹眼見無法攻破，只好放棄轉身離開，豪豬一家人也得以毫髮無傷地繼續前行。