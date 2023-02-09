現代人喜歡養寵物作伴，大陸一名女子養了一隻小倉鼠，沒想到2個月前突然在家憑空消失，直到最近打掃家裡才意外在冰箱下方找到，讓她哭笑不得的是，倉鼠不但活得好好的，還蓋了一座小糧倉，身材甚至還比當初剛養時腫了2倍多。
綜合陸媒報導，江蘇一名女子養了2年的倉鼠突然在去年12月的時候越獄逃家，她尋找了2個月依舊不見蹤影，在萬念俱灰的情況下，想說倉鼠可能被活活凍死了，沒想到年前大掃除時意外在冰箱後面發現一堆食物散落在地上，才知道原來牠還活著。
確定倉鼠安全無虞之後，女子立即設下「陷阱」，最後花了半個月時間才成功活捉，不過讓女子詫異的是，倉鼠不僅自行蓋了一座糧倉，儲存食物過冬，找到時身上也沒有受傷，反倒吃得比剛養時還胖了2倍多，「我很感激能夠重新找回牠，也謝謝牠沒有啃咬家裡的電線」。
消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「越獄後反而吃更胖」、「倉鼠最愛把自己藏起來了」、「越獄2個月沒變成『鼠餅』也是很厲害」、「小倉鼠求生技能滿點」。
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