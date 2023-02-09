美國一名媽媽日前為慶祝16歲女兒生日，買了一台特斯拉當作禮物，外加1600美元（約新台幣4.8萬）的現金，豈料女兒看到車子後，不僅未感到開心，反而抱怨媽媽為何不送她賓士，最終不滿地走回屋內，誇張行徑引發網友砲轟。

美國一名媽媽@neshieslife2340得知16歲女兒快生日，準備一輛特斯拉與現金1600美元（約新台幣4.8萬）作為禮物，隨後幫女兒蒙眼引導出門外，並拍攝送禮過程，起初以為孩子會很開心，豈料女兒看到特斯拉後，卻露出失望的表情。

女兒抱怨自己不喜歡特斯拉，而是想要粉紅色賓士，媽媽連忙解釋，自己買不起該款賓士，所以才會選擇特斯拉，豈料女兒完全不領情，說了一句「這是史上最糟糕的生日」就返回屋內，留下無奈的媽媽，影片被分享至抖音後，累積1900萬觀看次數。

不少網友看了非常氣憤，表示「我16歲生日那年，我的阿嬤準備了一個冰淇淋蛋糕，就算沒有車子和禮物，也讓我開心不已」、「希望只是演的，要不然這種人長大後會很慘」、「她生活一定是過得太富裕，才不知道感恩惜福」、「我長到這麼大，生日禮物還沒收過車子」、「買一輛腳踏車給她騎就好了」。

該名媽媽難以接受女兒的行徑，與丈夫討論後決定沒收原本要送給女兒的特斯拉，還有她的手機、遊戲機與iPad，女兒將禁足3個月好好反省，她說「看了網友的留言，有人說我們不是好父母，但這並非事實，我們很愛孩子，竭盡一切滿足他們的需求，但小孩確實並未學會如何尊重別人，這件事成為最後一根稻草，所以我沒收她所有的東西」。