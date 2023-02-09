測DNA卻意外捲入36年前的凶殺案！外國一名女子上網驗DNA，本來只是好奇自己的DNA是否有隱藏某些祕密，未料竟接到警方來電，稱她與36年前凶殺案無名屍的DNA相符，讓她頓時嚇壞了。

根據《紐約郵報》報導，31歲女子潔琪（Jackie Vadurro）之前購買了DNA檢測組使用，並把結果資料上傳到該公司的網站，沒想到不久後就接到警察來電，稱她的DNA和1986年一起凶殺案的女性無名屍相符，死者遭槍殺後被棄屍在聖地牙哥公路的偏遠地段，由於當時警方沒有收到任何失蹤通報，所以一直無法查明這具無名屍的身分，直到潔琪上傳了DNA資料，案情才終於有進展。

警方進行更詳細的比對後，確認潔琪是死者的第二或第三代表親，然而潔琪的家人全都不知道這名女子的身分，也不知道她來自哪裡，經過討論後，大家統一認為，她很可能是曾曾外公的私生女，這也能解釋為何沒有任何人通報她失蹤的事情。

除此之外，警方也聯繫了潔琪的表哥，表哥承諾只要確認了該名死者的身分與他們家族有關，就會替她買一塊墓地，並為她舉辦一場喪禮。潔琪也說，警方認為該名死者生前不是性工作者，「因為她打扮得非常精緻，身穿漂亮的裙子，腳踩漂亮的涼鞋。」她可能是從墨西哥搬到了美國，卻與家人失去聯繫；潔琪坦言得知自己的DNA能幫助警方真的很開心，也希望能藉此抓住殺人凶手。