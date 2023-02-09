大陸網路上近日瘋傳一段絕美畫面，一隻神秘黑鳥站在樹梢上鳴叫，不料卻被意外捕捉到張口吐出一道彩虹的罕見影像，讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「太神奇了，真正的口吐芬芳！」

綜合陸媒報導，大陸吉林省一名網友近日捕捉到一段極其罕見的畫面，只見一隻黑羽紅翅的神祕小鳥佇立在樹梢上，正當牠開口鳴叫的瞬間，竟從口中吐出一道彩虹，加上嘴裡哈出的霧氣，一碰到冷空氣後瞬間凝結，伴隨太陽光的照射，立即形成一幕如夢似幻的畫面。

影片曝光後震驚60萬網友，紛紛留言直呼「太神奇了，真正的口吐芬芳」、「張嘴就噴出彩虹好漂亮」、「自帶舞台效果」、「嘴型對得真好」。

對此，就有知情網友解答，影片中的神秘黑鳥是紅翅黑鸝（Red-winged Blackbird），又叫紅肩黑鳥、紅翅黑鳥或美洲紅翼鶇，兩性特徵十分明顯，雄性通體黑色、有紅色的肩部和黃色色帶，雌性通體深褐色，無其他明顯特徵。另外，紅翅黑鸝是雜食動物，以植物種子和昆蟲為食，主要分佈於北美洲，在冬季會飛往南部過冬，每年9月到10月間是牠們遷徙的季節。