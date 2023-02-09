大陸一名男子在2018年遺失手機，3年後又想起這件事，好奇登入雲端相簿查看，沒想到竟發現手機定位在伊朗，且相簿中出現陌生外國人的照片，而且自此之後，他的手機被使用者帶往多個國家旅遊，幾乎每天他都能看見世界各地的風景照，男子覺得相當有趣，於是PO上網和大家分享。

根據《星視頻》報導，河南鄭州的張姓男子在2018年丟失一支iPhone 8，一直尋找未果，只好放棄換新手機。2021年他又想起來這件事，好奇登入雲端空間iCloud查看，發現丟失的手機定位竟出現在伊朗，且相簿會陸續出現外國人的照片，推測是該手機當前使用者拍攝的，張男覺得十分神奇有趣，於是便開始在抖音分享這段「iPhone的奇幻漂流」，每當有新照片出現，他就會同步更新。

從張男的抖音影片中可以看到，這支iPhone 8到許多國家「旅遊」過，除了伊朗以外，還有敘利亞、加勒比海小島、百慕達、黎巴嫩、希臘、馬爾他、摩洛哥等，中間也換過多名使用者，張男曾一度聯絡到疑似手機使用者的男子卻無果，不久後手機又易主了。

張男透露，由於雙方共享同一個帳號，再加上對方不知道密碼、無法登出，所以他才能一直看到手機使用者拍的照片，但同樣的，對方也能看見他的相簿。張男也說，現在找回手機的意義不大，而且每天都能透過雲端相簿看到世界各國風景，也是一件不錯的事情。