#deprem

İskenderun Çay Mah. 101. sokaktaki kurtarma çalışmalarında depremin 60. saatinde enkazdan bir köpek çıkartıldı.

📷: Gürcan Öztürk pic.twitter.com/WmR33ZkQiP — DünyadaHayvanHakları (@dunyadahh) February 8, 2023

土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地6日發生芮氏規模7.8強震，罹難人數超過萬人，各國搜救團隊紛紛前往救援，當地一名攝影師更捕捉到一幕暖心畫面，只見一隻白狗從瓦礫堆中探出一顆頭，且害怕得四處張望，救援隊擔心狗狗會脫水，除了先行替狗狗補充水分，更在確保不傷到狗狗的情況下徒手刨開土石，最終將狗狗成功救出，並抱在懷中安撫，畫面曝光後感動無數網友。

土耳其攝影師Gürcan Öztürk在IG分享一段影片，只見一隻捲毛白狗從瓦礫堆中探出一顆頭，口鼻處明顯有血跡，雖然面露驚恐，一雙大眼睛不停轉動，看著四周前來救援的搜救團隊，但仍乖巧的等候救援。

搜救人員擔心狗狗長時間未進食，身體會脫水，於是先行讓狗狗補充水分，眾人接著再徒手將重壓在狗狗身上的土石刨開，並且小心翼翼的護住狗狗，避免裸露的鐵條會刺向牠的脖子。所幸經過一段時間的努力，狗狗的身體終於露了出來，最後被搜救人員一把抱在懷裡安撫，並迅速離開震災現場，這一幕也讓現場眾人鬆了一口氣。

影片曝光後感動無數網友，不少人表示，若是狗狗因為這場強震失去了主人，自己願意接手領養，給予狗狗一個溫暖的家。不過其中有一名網友指出，這隻狗狗是友人家的愛犬，如今狗狗的情況沒有大礙，且已經和主人團聚，成為災難中令人動容的好消息。