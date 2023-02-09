全球不少地區氣溫驟降，造成野生動物被凍僵。大陸一名女子日前開車到新疆遊玩，發現結冰的湖面上躺著一隻羊，半個身體卡在冰裡，女子看了非常不忍，伸出手心疼撫摸，她將這段影片分享至網路，不少網友勸別隨便觸碰，可能感染病菌。

根據《星視頻》報導，一名女子日前自駕遊至新疆，發現當地的湖水結冰，冰上躺著一隻羊，身體一半則凍在冰裡，女子看了非常心疼，還用手輕輕撫摸羊角和臉部，她將畫面上傳至抖音，有網友指出，這是一隻盤羊，特徵是擁有螺旋狀的彎角，屬於大陸國家二級保護動物。

除此之外，還有人提醒原PO別亂碰，可能會感染布氏桿菌病。根據《衛福部》資料顯示，布氏桿菌主要在動物間傳播，例如綿羊、山羊、牛、鹿、麋鹿、豬、狗等動物，人類則是因接觸到感染動物的組織或吃進乳製品而遭感染。

無獨有偶，北美近日也受「極渦寒潮」侵襲，導致多個地區氣溫下降，美國攝影師艾米（Amie Medeiros）日前在麻州丹尼斯一處海灘，發現一隻被冰封的鯊魚，讓她看了非常驚訝，查看牠的狀況發現，鯊魚腹部有明顯傷口，地面上還沾有血跡，推測牠應該是因受重傷而死亡，之後才被沖上岸結凍。