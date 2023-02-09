古代朝代更迭，有不少短暫存在的政權，像是清朝的太平天國，雖然建立的時間不長，但也留下許多值得研究探討的歷史事蹟。由洪秀全帶領的太平天國有別於當時女性地位低下的社會，宣揚「男女平等」的精神，並招募到10萬女兵，但太平天國戰敗後，這些女兵都去哪了呢？

根據《國家人文歷史》報導，1851年初洪秀全等人在廣西金田發動起義，參加起義的「拜上帝教」教徒大多舉家從征，不過行軍打仗時，若眾人都以家庭為單位生活、行動並不合適，因此洪秀全在起義之初就訂定一系列軍紀，其中一條就是「别男行女行」，將家庭拆分，以性別、年齡編入隊伍，之後還實行「男女分館」，將男性、女性集中在不同的住所，如果私自見面被發現，就將斬首示眾。

而太平天國女兵也在這個制度下迅速擴張，到了1853年3月占領南京城後，女兵的人數已經超過10萬。然而在為數眾多的女兵中，只有少部分能真正衝鋒打仗，包含洪宣嬌、蘇三娘、胡九妹等傑出女將，其他多數女兵仍主要承擔輔助或後勤工作，像是利用性別掩護，進行偵察、送信和打探情報，或是部隊物資補給運輸，以及普通生產勞動等工作。

然而「别男行女行」難以長期延續，太平天國領導者們也沒做好榜樣，在管理最嚴格的時候，洪秀全的后妃將近百人，東王楊秀清的「王娘」也有50多人，自然引起眾人不滿。1854年10月法令宣告廢除，准許夫妻團聚和未婚者成家，並把留在女館尚無配偶的女子，賞賜給功臣做妻妾，此外還專門設立掌管婚事的官員，為官者拿到「龍鳳批」就能到女館擇偶，女性基本無從選擇自己的配偶。

1864年天京被攻陷，留守在天王府的女兵約有2000多人選擇自縊，其餘女兵則淪為清軍的女俘虜，但她們寧死也不願投降，在受到更多屈辱前選擇自我了結。太平天國雖然宣揚「男女平等」的精神，但參加起義的女性無論被動或主動，依然難以擺脫被物化和支配的命運，並隨著太平天國的戰敗而消亡。

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