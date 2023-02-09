清高宗乾隆的皇貴妃「魏佳氏」原本是一名宮女，靠著智慧成為后妃，一路坐到皇貴妃的位置，受皇帝獨寵長達20年，奇怪的是，儘管與乾隆感情非常好，但她卻無法被封為皇后，其一與她的出身有關，另外就是乾隆的心理狀態。

大陸天津歷史老師李正提到，乾隆有過3位皇后，分別是孝賢皇后富察氏、繼后那拉氏，還有死後追封的孝儀皇后魏佳氏，也就是嘉慶的母親，其中魏佳氏出身較特殊，是皇家內務府管領魏清泰的女兒，當年參加內務府選秀成為宮女，而從她死後被安排葬在富察氏地宮中，且乾隆還在《孝賢皇后陵酹酒》詩中提到「日玉成侶，依然身傍陪」，表示魏佳氏和富察氏生前感情很好，因而得知她服侍的后妃應該是富察氏。

歷史雖未具體記載魏佳氏如何成為皇后，但李正推測，魏佳氏與乾隆因緣際會下產生感情，再加上富察氏的幫忙，她才能在沒子嗣的情況下，從宮女變成后妃，而魏佳氏升為貴人，之後又被封為令嬪，「令」字對應滿漢文指睿智，顯示魏佳氏應該是一名聰明的女性，不過她成為后妃後，與乾隆感情並未升溫。

直到乾隆二十年，29歲魏佳氏才與皇帝感情有進展，10年間懷孕7次，不過可能過於頻繁，導致她身體狀況不佳，1胎流產、2子夭折，所幸4個孩子成功長大。乾隆三十年，那拉氏突然剪掉頭髮，按照滿州傳統習俗，無故剪髮是詛咒丈夫，那拉氏因而被幽禁於京城，喪失管理后宮的資格，同年魏佳氏被封為皇貴妃。

事隔1年那拉氏過世，但魏佳氏依舊無法登上皇后之位，第一是礙於身分關係，魏佳氏出身包衣，能從宮女晉升為皇貴妃，已是驚人之事，第二是那拉氏去世時，乾隆已經56歲，他的爺爺康熙36歲喪妻後，就沒再立新皇后，父親雍正54歲喪妻同樣也未再立，另外他前兩任皇后都以悲劇收場，富察氏30歲早逝，那拉氏則是與丈夫反目，導致他也不敢再立新皇后。

直至魏佳氏49歲過世，乾隆也未再立新皇貴妃，乾隆六十年，皇十五子永琰儲君身分被公開後，他才宣布追封魏佳氏為皇后的詔令。