近日印度一隻野豹闖入法庭大樓，在現場亂竄、撲咬人類，造成至少5人受傷、鮮血淋漓，林業局官員接獲通報後，立刻派人到現場，耗費4小時才成功捕捉到野豹，而事發當時的驚悚影片也在網路上瘋傳。

根據《印度時報》報導，這起事件發生在北方邦加濟阿巴德市（Ghaziabad）法院，本月8日下午4點，有律師、法官、訴訟當事人等，數十名人員在法院大樓內，未料突然有一隻雌性野豹闖入、撲向人群，眾人發現野豹後四處逃竄，其中一些人手持棍棒反擊，還有一些人拿起椅子朝野豹砸過去，最後一行人用家具、網子和折疊式的鐵柵門，將野豹限制在1樓的小空間。

從網路流傳的畫面可以看到，野豹闖入當時現場相當混亂，至少有2人被野豹咬傷，身上正留著鮮血，還有好心人在一旁照顧他們；另一段影片則是野豹被困在鐵柵門後，不斷對著拍攝者嘶吼，嘴角還沾有血跡。

報導指出，沒有人知道野豹如何闖入法院，當時也在場的律師夏馬（Vikrant Sharma）受訪表示，他猜測野豹前一天晚上就已經進入法院，牠出現在眾人面前，很可能是為了離開，「畢竟過去在附近地區發現過野豹，法庭距離那裡不到1公里。」

這起事件至少造成5人受傷，林業局官員接獲通報後，立刻派團隊到現場捕捉野豹，最終耗費了4個小時，才終於以麻醉槍成功麻醉野豹，並將牠關進籠子內帶回給獸醫檢查。